- In superbul sat Haloș (comuna Manastirea Cașin) se deschide, miercuri, 13 iulie, „Summer Camp” (Tabara de vara) pentru copii cu varste intre 10 și 15 ani. Tabara este organizata de asociațiile „Copiii in Sanul Familiei” (Harja), „Innovation Education Lab” (Fantanele) și Onestin (Onești). Tabara va fi…

- La numai o zi dupa ce au prins o tanara drogata la volan, polițiștii din Onești au repetat figura. La data de 11 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onești au depistat, in trafic, pe Bulevardul Oituz, un autoturism la volanul caruia se afla un tanar de 22 de ani. Tanarul a fost testat…

- In ședința Consiliului de Administrație de saptamana aceasta s-a votat inscrierea echipei de handbal feminin in Divizia A. Totodata, clubul tutelat de municipalitate dorește sa revina in fostul sau sediu de la baza sportiva „Constantin Anghelache” Reunit pentru prima oara in noua sa componența (Adrian…

- Emoția și bucuria, impreuna, și-au schimbat pentru o clipa locația, poposind la Colegiul „Mihai Eminescu”, acolo de unde absolvenții promoției 2022 au plecat intr-o parada prin oraș. Insoțiți de cadrele didactice, parinți și apropiați, cei 140 de absolvenți ai promoției 2022 de la „Eminescu” au defilat…

- Emoții, speranțe, euforie, dar și nostalgie pentru elevii Liceului Teoretic „Henri Coanda”, promoția 2018-2022. Sfarșit de drum pentru o generație, inceput pentru alte generații ce vor pași pragul liceului in septembrie 2022. Ani frumoși, cu rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade școlare,…

- Acum mai bine de zece ani scriam, intr-un articol, ca singura șansa pentru ca romanii sa se trezeasca și sa se apuce de construit o țara este ca peste noi sa se abata o mare suferința. Numai astfel romanii ar putea deschide ochii și sa vada realitatea; așa cum alte popoare au trecut prin astfel […]…

- Mai mult de 130 de elevi și cadre didactice au interacționat astazi cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau in cadrul campaniei ”Adolescența fara delincvența”. Activitațile au avut un caracter interactiv și s-au desfașurat la Școala Gimnaziala…

- La o saptamana dupa ce Sala Sporturilor din Bacau a primit numele fostei vice-campioane mondiale la handbal feminin, Narcisa Lecușanu, Sala de Atletism a Bacaului iși schimba, la randul sau denumirea, urmand sa fie cunoscuta drept Sala de Atletism ”Doina Melinte”. Evenimentul ca va oficializa schimbarea…