Cursă Viena-Moscova a Australian Airlines, ANULATĂ după ce Rusia s-a OPUS evitării spațiului aerian al Belarusului ”Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia de a ocoli Belarusul. In consecinta, am fost nevoiti sa anulam zborul de astazi intre Viena si Moscova”, a transmis compania intr-un comunicat.Informația a fost confirmata și de ministrul austriac al Transporturilor. In prezent, toate companiile grupului Lufthansa, compania-mama a Australian Airlines, evita spatiul aerian belarus.Decizia privind interdicția de a mai intra in spațiul aerian al Belarusului a fost luata la nivelul UE, la summitul care a avut loc la inceputul saptamanii, la Bruxelles, dupa deturnarea avionului Ryanair de catre regimul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

