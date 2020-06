Cursă TAROM spre Londra şi retur, în 8 iunie Compania TAROM introduce luni, 8 iunie, zboruri din Bucuresti spre Londra si retur, potrivit unui anunt postat pe pagina sa de Facebook. Astfel, pentru cursa Bucuresti - Londra, tariful este de 267 euro, cu toate taxele incluse, precum si un bagaj de mana de 10 kilograme si un bagaj de cala de 23 de kilograme, iar pentru Londra - Bucuresti, tariful este de 288 euro, de asemenea, cu toate taxele incluse si aceleasi conditii in privinta bagajelor. Zborul va fi operat in conditii speciale, sub incidenta HG 394/18 mai 2020, iar din aceste considerente, pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

