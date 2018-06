Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare va fi discutat in sedinta de maine a Consiliului Local Iasi. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca dupa Chisinau, orasul Hancesti este cea de-a doua localitate din Republica Moldova care se infrateste cu Iasul: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/29-mar-rdj-12-Chirica-infratiri.mp3…

- Implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, celebrata la data de 27 martie, a fost marcata marți, 27 martie și de catre TSD Aninoasa . Totodata s-au marcat 100 de ani și de la concertele lui George Enescu la Chișinau, ascultandu-se acordurile celui mai important muzician roman.…

- PNL sustine trei partide pro-europene din Republica Moldova Aflat în vizita la Chisinau, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea sa va continua sa sustina trei partide pro-europene din Republica Moldova: Partidul Actiune si Solidaritate, Platforma "Demnitate si…

- Astazi, Mișcarile de Tineret ”Urmașii lui Ștefan” și ”Voievod” au desfașurat un miting de protest in fața Ambasadei Romaniei de la Chișinau, noteaza Noi.md. Membrii ONG-urilor și-au aratat indignarea profunda in legatura cu decizia luata astazi de Parlamentul Romaniei privind așa zisa declarație de…

- Vârstnicii și persoanele cu dizabilitați din municipiul Chișinau, cu pensii mai mici de 1450 lei, vor primi catre sarbatorile de Paști câte 100 de lei. Potrivit unui comunicat de presa remis de Primarie, banii pot fi ridicați prin intermediul oficiilor ÎS „Poșta…

- In lipsa sefului statului, dar cu invitati precum presedintele Legislativului de la Chisinau, Patriarhul Daniel si Custodele Coroanei, Margareta, la Parlament este in plina desfasurare, la momentul de fata, o sedinta solemna, in ziua in care marcam un secol de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment…

- Marsul Centenar, Chisinau 2018. Sentimentele Basarabiei sunt amestecate fata de Romania: de la „Trebuie sa ne unim cu patria-mama!“ la „De asta avem noi nevoie acuma?“. Dar in Piata Marii Adunari Nationale, oamenii „au votat“ duminica, 25 martie, Proclamatia pentru Unire.

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule primar Gheorghe Falca, suntem in anul Centenarului Marii Uniri, in orașul in care a fost gandita unirea. Este pregatit Aradul sa se ridice la inalțimea statutului de capitala politica a Marii Uniri? GHEORGHE FALCA. Sigur ca da! Rolul Aradului in Marea Unire face parte din…