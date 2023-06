Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne nu a plagiat in cartea care reprezinta teza sa de doctorat, a decis Consiliul Național de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI). Bode susține ca impotriva sa a existat o campanie negativa „susținuta cu bani grei”.

- Este un detaliu pe care foarte puțini turiști il observa, dar pe care il intalnim in toate colțurile țarii. Pentru cei care observa simbolurile inedite, semnificația lor este un mister. Reprezentanți ai Muzeului Poștei au explicat recent ce reprezinta literele „ER” sau „GR” de pe cutiile poștale din…

- Saptamana de „foc” pentru luptatorul Raul Bobleac! Sportivul legitimat la CS Targoviște reprezinta in aceste zile Romania la Campionatul Balcanic U15-U17 de lupte libere, gazduit de localitatea Serres, din Grecia. Luptatorul pregatit de Cornel Cornea și-a propus sa aiba parte de evoluții bune in Grecia…

- RHM, Jade Shadi și Nethy Aber vin cu the real juice. Sound-urile aventuroase vor fi prezentate urechilor tale in cel mai nou single al lor, “Break My Heart”. O combinație intre Deep House și Dance, piesa vorbește despre vulnerabilitate și despre dorința de a-ți proteja sufletul și inima de durerea din…

- Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, in județ erau inregistrate la finalul anului trecut peste 6.400 de angajatori cu contracte active de munca, iar numarul salariaților activi de 50.383 de persoane. Din totalul de 11.485 de angajatori, incluzandu-i și pe cei fara contracte active, 9.489…

- Pentru crestinii ortodocsi, aceasta saptamana reprezinta cursa contra cronometru pentru a intra in linie dreapta in privinta a tot ceea ce presupune masa de Paste Precum se intampla si de Craciun, este perioada in care simtim febra praznicului prilejuit de Invierea Mantuitorului Isus Hristos Pregatirile…

- Rețeaua de transport din Germania este aproape blocata luni, deoarece doua dintre cele mai mari sindicate din țara sunt in greva. Protestul afecteaza transporturile cu autobuzul, metroul, trenul, vaporul și avionul. Personalul din transporturile publice a inceput greva de 24 de ore la miezul nopții.…

- Pregatirile Ucrainei la granița cu Republica Moldova reprezinta acțiuni defensive, nu ofensive. O spune vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, potrivit caruia concentrarea de forțe militare in apropierea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene reprezinta pregatiri ale armatei…