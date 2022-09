Stiri pe aceeasi tema

Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2.

- David Popovici, proaspat campion european in probele de 100 și 200 m liber la CE Natație Roma, a dezvaluit ca a luat o decizie care l-a ajutat sa atinga performanțele uluitoare realizate zilele acestea.

- David Popovici (17 ani) a batut recordul mondial in proba de 100 de metri liber și a cucerit medalia de aur la Europenele de la Roma. Modul in care Televiziunea Romana a abordat competiția a provocat un scandal intern. Televiziunea Romana transmite Campionatele Europene de la Roma, dar in buget nu…

- Dupa cele 6 medalii obținute sambata (3 de aur, 3 de bronz), Romania are șansa sa mai caștige azi doua medalii la Europenele de Canotaj. Ziua este deschisa de Andrei Cornea și Cristian Cojocaru. Cei doi vor concura in finala B a probei de dublu vasle masculin. Romania, doua finale pentru medalii Romania…

- David Popovici a dezvaluit sambata seara ce emoții l-au incercat dupa ce a cucerit aurul in proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma și a doborat, totodata, un record mondial vechi de 13 ani. Declarațiile inotatorului au fost transmise de GSP . Intrebat de jurnaliștii prezenți…

- O noua perfomanta fabuloasa stabilita de tanarul inotator roman David Popovici. La Campionatul European de seniori de la Roma, sportivul de numai 17 ani a devnit campion continental in proba de 100 m liber, la care, cu 46,86 s, a doborat recordul mondial Sursa foto: Facebook FRNPM ...

Sportivele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioane olimpice la Tokyo, au castigat medaliile de aur, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen, in proba de dublu vasle feminin.

- In varsta de 17 ani, Patrick Dinu va evolua in intrecerea seniorilor in probele de 100 m liber si stafeta 4x100 m liber. La competitia continentala de juniori, tanarul constantean a cucerit doua medalii, aur si argint. Patrick il are ca antrenor pe medaliatul olimpic Razvan Florea, alaturi de care a…