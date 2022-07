Stiri pe aceeasi tema

- Opt candidati vor concura pentru a-i succeda lui Boris Johnson la conducerea Partidului Conservator și, implicit, a guvernului britanic, dupa ce au obtinut marti numarul necesar de sustineri. Cursa pentru Downing Street 10 a fost lansata oficial.

Sefa diplomatiei britanice Liz Truss s-a inscris duminica seara in cursa pentru a-i succeda lui Boris Johnson, intr-o campanie marcata de dezbaterea privind politica fiscala si care se anunta a fi deosebit de intensa, transmite AFP.

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP.

- Purtatorului de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a comentat astazi, 7 iulie, decizia lui Boris Johnson de a demisiona din fruntea guvernului , afirmand ca premierului britanic nu-i place de Rusia și ca nici Moscova, la randul ei, nu-l place, potrivit Reuters . Vorbind in timpul conferinței sale zilnice…

- Boris Johnson iși va da demisia din funcția de șef al Partidului Conservator, dar va ramane prim-ministru pana la toamna, scrie BBC . Premierul a acceptat sa demisioneze dupa un val de renuntari din cabinetul sau, intr-o convorbire cu liderul grupului deputatilor conservatori fara portofoliu Graham…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost intampinat vineri cu huiduieli si ironii, cand a ajuns la Catedrala St. Paul din Londra pentru a participa la o slujba religioasa care celebreaza domnia istorica de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a, relateaza Reuters . In imaginile publicate de presa britanica,…

Politia britanica a anuntat joi ca a finalizat ancheta in ce priveste petrecerile desfasurate la resedinta oficiala din Downing Street a prim-ministrului Boris Johnson in perioada lockdown-urilor din timpul pandemiei, fiind emise in total 126 de amenzi, transmite Reuters.

Politia britanica a inchis, luni, un bulevard din centrul Londrei, in apropiere de resedinta oficiala a premierului Boris Johnson, Downing Street, si a anuntat ca a arestat un barbat in varsta de 29 de ani in urma unui incident, conform Reuters.