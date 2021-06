Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului, Emil Boc a declarat vineri, intr-o conferința de presa, alaturi de premierul Florin Cițu ca are un motiv personal pentru care il susține pe acesta in competiția pentru șefia PNL. Potrivit edilului, decizia lui nu are legatura cu aducerea metroului la Cluj, așa cum susțin cei din PSD,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, a recunoscut ca are un motiv egoist pentru care il susține pe premierul Florin Cițu la șefia Partidului Național Liberal și anume faptul ca vrea ca fetele sale sa ramana sa traiasca in Romania. „Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist.…

- Emil Boc a anunțat ca nu il mai vrea pe Ludovic Orban președintele PNL și ca il susține pe Florin Cițu sa preia conducerea partidului din care a ajuns sa faca parte. In ședința de guvern de joi, Cițu i-a facut un cadou placut primarului din Ardeal. I-a dat bani chiar din fondurile aflate la dispoziția…

- Florin Cițu, principalele declarații la lansarea candidaturii pentru șefia PNL:"Colegi liberali, dragi romani, multumesc ca sunteti alaturi de mine cand fac acest anunt important pentru partid, pentru ROmania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competitia pentru sefia Partidului National Liberal.Le…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc a explicat, la un post local de radio, ca are incredere in Cițu și ca actualul premier va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifestata in momentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat sambata ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile interne din acest an pentru șefia Partidului Național Liberal. „Candidez cu o carte de vizita care este cunoscuta de toti colegii mei si care este practic un argument puternic pentru a putea sa ma prezint…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal Rares Bogdan nu crede ca va candida la presedintia partidului deoarece este greu sa conduca formatiunea politica de la Bruxelles si cel mai probabil va sustine o echipa. El nu stie daca Florin Citu va candida la presedintia PNL, dar crede ca ar trebui…