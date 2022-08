Stiri pe aceeasi tema

Fostul ministru britanic de finante Rishi Sunak, candidat pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a criticat dur duminica China pe care a descris-o drept "cea mai mare amenintare pe termen lung" a Regatului Unit, transmite AFP.

Prim-ministrul britanic demisionar Boris Johnson l-a asigurat vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina nu va slabi indiferent care ar fi succesorul sau, relateaza Agerpres. Implicat in scandaluri, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi sustinatori…

Prim-ministrul britanic demisionar Boris Johnson l-a asigurat vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina nu va slabi indiferent care ar fi succesorul sau, potrivit Downing Street, informeaza France Presse. Implicat in scandaluri, Boris Johnson, unul…

Boris Johnson si-a luat la revedere miercuri de la parlamentarii britanici in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru, in cadrul careia si-a aparat bilantul si a incheiat apoteotic cu formula „Hasta la vista, baby", in aplauzele conservatorilor, relateaza AFP, DPA si Reuters.

Fostul ministru britanic al Finantelor, Rishi Sunak, conduce detasat in cursa de succesiune a fostului premier Boris Johnson, in timp ce diferenta dintre Penny Mordaunt si Liz Truss pentru locul doi in clasament s-a redus, relateaza AFP.

Penny Mordaunt, membra a guvernului britanic pe probleme de politica comerciala si fosta ministra a Apararii, ar castiga sefia Partidului Conservator si a guvernului britanic daca ar ajunge in etapa finala a votului, arata cel mai nou sondaj Yougov, miercuri, conform Reuters. Intervievati au fost cei…

Competiția pentru succesorul lui Boris Johnson a fost lansata oficial, in randul membrilor Partidului Conservator, din Marea Britanie, dupa anunțul demisiei acestuia de saptamana trecuta. Cursa pentru Downing Street a fost lansata oficial, cu opt candidati conservatori ce vor concura pentru a-i succeda…

Sefa diplomatiei britanice Liz Truss s-a inscris duminica seara in cursa pentru a-i succeda lui Boris Johnson, intr-o campanie marcata de dezbaterea privind politica fiscala si care se anunta a fi deosebit de intensa, transmite AFP.