Stiri pe aceeasi tema

- Zece elevi, de 12-13 ani, de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” din Bacau, sunt cercetați penal, dupa ce au chiulit in grup de la ore și au dat o spargere intr-un bloc din apropiere, de unde au furat bunuri in valoare de 4.500 de lei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat in cadrul declaratiilor de presa comune, alaturi de presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, ca decizia Romaniei de a relua in 2023 participarea la misiunea de politie aeriana NATO in zona baltica, reprezinta o contributie responsabila la intarirea securitatii…

- Un sofer beat urmarit in trafic a fost oprit numai dupa ce s-a fortat implicarea acestuia intr-o tamponare cu masina Politiei. La miezul noptii, soferul unui Audi a refuzat sa opreasca la semnele politistior si a incercat sa dispara in noapte. El a fost urmarit de un echipaj de politie din Bularga pana…

- O mașina de poliție a IPJ Alba, implicata intr-un accident rutier. Cum s-a petrecut incidentul și cine a fost vinovat O mașina de poliție, a IPJ Alba, a fost implicata, sambata, 30 aprilie, in jurul orei 10.00, intr-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Potrivit IPJ Alba, din primele cercetari…

- Astazi, 28 aprilie a.c., ora 05:32, pe D.N.5, km. 46, județul Giurgiu a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate 2 autotrenuri și 2 autoturisme.In urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.Conducatorii auto, 2 cetațeni bulgari, un barbat de 21 de ani și o femeie de 23…

- Politistii de frontiera din cadrul punctului Borș II au descoperit un autoturism, in valoare de 40.000 de euro, cautat de catre autoritatile din Germania, informeaza un comunicat al instituției . In data de 21 aprilie, in Punctul Poliției de Frontiera Borș II, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat…

- Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor a fost urmarit și oprit intr-un final cu ajutorul mai multor focuri de arma executate in pneurile automobilului pe care il conducea."Un agent de poliție din cadrul Secției 19 Poliție a folosit armamentul din dotare, executand 15 focuri de arma, 5 in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, kilometrul 426, pe sensul catre Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, s a produs o coliziune fata spate in care au fost implicate sase autovehicule. In urma coliziunii, doua…