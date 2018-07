Stiri pe aceeasi tema

- MApN a realizat un film in memoria lui Florin Rotaru, pilotul mort in accidentul aviatic de la baza Borcea . Comandorul a murit sambata, dupa ce avinul MiG-21 Lancer pe care il pilota s-a prabusit, in timpul unui show aviatic. Colegii lui Florin Rotaru au realizat un clip prin care si-au omagiat colegul…

- Ministerul Apararii anunța oficial ca Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Acesta avea 36 de ani."Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Ofițerul era in varsta de 36…

