Cursa inaugurala a sezonului in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, slalomul urias de la Soelden (Austria), care ar fi trebuit sa aiba loc sambata, a fost anulata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, au informat organizatorii in cursul diminetii, scrie AFP, potrivit Agerpres.Cu cateva ore inainte de start, s-a anuntat ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru buna desfasurare a cursei ca urmare a ploii inghetate care a cazut in timpul noptii.

