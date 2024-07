Stiri pe aceeasi tema

- Romania a semnat un contract de un miliard de dolari cu compania sud-coreeana Hanwha Aerospace pentru achiziționarea de sisteme de artilerie moderne, consolidandu-și astfel capacitațile de aparare. Potrivit unui comunicat de presa remis de AGERPRES, contractul include furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate…

