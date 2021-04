Stiri pe aceeasi tema

- O urmarire de cațiva kilometri pe un drum național din Dambovița s-a terminat prost pentru tatal unui șofer de doar 19 ani care era pe locul din dreapta. Mașina a fost surprinsa de radar cu 182 km/h, dar puștiul care o conducea n-a vrut sa opreasca la semnalele polițiștilor, relateaza portalul local…

- In urma imaginilor facute publice pe rețele de socializare in care doi șoferi au avut o altercație in trafic in Ramnicu Valcea, poliția a demarat o ancheta inca de acum o luna. Imagini revoltatoare surprind conflictul declanșat, aparent, de-o șicana extrem de marunta și aparent lipsita de intenție.…

- O masina a fost distrusa ieri noapte pe strada Paltinișului in spatele blocului nr. 79 din municipiul Baia Mare. Incidentul a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Pe imagini se vede cum pe strada Paltinișului se oprește un autoturism de culoare inchisa. De la volan coboara un individ,…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 13:00, o autospeciala a unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Slanic, oprita pe partea dreapta a parții carosabile, a fost acroșata de catre o conducatoare auto in varsta de 49 de ani.Polițiștii erau in timpul serviciului și efectuau cercetarea la fața…

- Un șofer care avea permisul anulat a fost scos cu forta din autoturism de catre mascatii care i-au spart geamul de la portiera. Incidentul a avut loc, miercuri, pe un drum național din Dambovița. Barbatul este cercetat acum de polițiști, transmite MDI TV. Soferul, un barbat in varsta de 47 de ani,…

- O femeie a murit, joi, in județul Suceava, dupa ce un copac a cazut peste mașina in mers in care se afla impreuna cu soțul și copiii, scrie digi24 . Incidentul s-a petrecut pe DN 17, la kilometrul 153+650. Femeia avea 43 de ani și era din București. In autoturism se mai aflau soțul și cei doi copii…

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 22 de ani. Acesta a murit dupa ce a facut accident cu masina furata. Soferita jefuita este inca in stare de soc si povesteste ca tanarul a amenintat-o cu cutitul, apoi a pus-o sa-l strige pe Iisus. Accident mortal cu masina furata. Tragedia a avut loc, marti noapte,…

- Accidentul s-a produs pe DN 5 F, pe drumul dinspre Carcea spre Pielești.Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier Dolj, autoturismul condus de tanar a intrat in coliziune cu semiremorca unui TIR oprit in afara parții carosabile, semnalizat corespunzator.In urma impactului, șoferul a decedat. La…