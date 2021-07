Marina Baboi a incheiat in stil de mare campioana participarea la Campionatele Europene U23 de atletism de la Tallinn! Iar istoria a fost rescrisa: trei curse incheiate cu Personal Best in doua zile! Sambata seara, in finala probei de 200 de metri, Marina a reusit din nou – pentru a treia oara la competitia din … Articolul Cursa fantastica si in finala de la 200 de metri! Din nou personal best pentru Marina Baboi! apare prima data in Opinia Buzau .