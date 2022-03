Cursă directă aeriană spre Istanbul, de săptămâna viitoare: tarife de la 60 de euro Traficul pe Aeroportul Iasi in ultima luna cu restrictii anti-Covid a fost la jumatate fata de fluxul de pasageri din februarie 2020, ultima luna cu activitate normala la aerogara ieseana inainte ca pandemia sa ajunga si aici. Peste o saptamana, Iasul va avea zboruri regulate spre Istanbul. Pana acum, aceasta destinatie importanta era doar pentru zboruri charter. Avioanele companiei aeriene HiSky vor zbura de doua ori pe saptamana, marti si sambata, la Istanbul. Prima cursa este programata sambata viitoare, 19 martie. „Biletele pentru noua destinatie sunt puse in vanzare in sistemul de rezervari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile de la Iasi spre Turcia vor fi operate cu doua frecvente pe saptamana, marti si sambata. Potrivit aeroportului Iasi, biletele pentru noua destinatie sunt puse in vanzare in sistemul de rezervari online al companiei aeriene, iar tarifele pornesc de la 59.99E/segment de zbor. “Lansarea cursei…

- Compania aeriana HiSky si Aeroportul International Iasi a anuntat joi lansarea rutei Iasi-Istanbul, incepand cu data de 19 martie. Zborurile de la Iasi spre Turcia vor fi operate cu doua frecvente pe saptamana, marti si sambata. Potrivit aeroportului Iasi, biletele pentru noua destinatie sunt puse in…

- Programul zborurilor de la Aeroportul International Iasi se aglomereaza pe zi ce trece. Daca, ieri, compania de linie azera a mai alocat un zbor de la Iasi la Baku (cursa anulata in cele din urma), astazi, de la Tel Aviv va veni un aparat al El Al Airlines, compania nationala israeliana. Spre capitala…

- LOT Polish Airlines, unul dintre cei mai vechi transportatori din lume, opereaza pentru prima data la IASI Airport, pentru a veni in sprijinul persoanelor ce sosesc din Republica Moldova și Ucraina. In plus, Wizz Air introduce doua destinații in premiera de pe IASI Airport. Compania va opera zboruri…

- Potrivit lui Romeo Vatra, compania Hi Sky a adus, vineri, doua aeronave pe aeroportul din Iasi, in timp ce Wizz Air a suplimentat la cinci numarul de avioane din baza de la Iasi. “Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de a aduce si ei cel putin…

- Hi Sky a adus astazi doua aeronave la Aeroportul Iasi, de asemenea, WizzAir a suplimentat cu inca doua numarul de avioane, ajungand astfel la 5 aeronave pe Iasi, a anuntat directorul aerogarii iesene. „Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de…

- “Pana la aceasta ora, la Iasi au aterizat, in conditii de siguranta, trei aeronave de pe rutele Bergamo, Sharm El Sheikh si Tel Aviv, cu 530 de pasageri la bord. Acestia au fost debarcati si preluati de autocarele puse la dispozitie de catre companiile aeriene, pentru a fi dusi la destinatie. Doua dintre…

- Ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova, avioanele care urmau sa aterizeze la Chisinau dupa ora 12 au fost dirijate catre aeroportul Iasi. "Aeroportul Iasi are intreaga infrastructura necesara pregatita si personal pentru a primi orice aeronava care va fi redirectionata la noi.…