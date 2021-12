Stiri pe aceeasi tema

- Final de era in motociclismul de viteza! Legendarul Valentino Rossi a participat la ultima sa cursa din cariera, Marele Premiul al Valenciei.Pilotul italian, supranumit "Il Dottore", s-a clasat in etapa de adio pe locul 10.

- Echipele s-au schimbat la „Asia Express”, iar Lidia Buble și Elwira și-au unit forțele pentru a caștiga probele. Artista și soția lui Mihai Petre au reușit sa caștige jocul de amuleta. Seara de marti a debutat la „Asia Express – Drumul Imparaților” cu un joc antrenant de amuleta, disputat intre Mihai…

- Ludovic Orban a facut primul pas pentru parasirea PNL, partid in care este membru de aproape 30 de ani. Concret, fostul sef al liberalilor si-a dat demisia, marti, din grupul parlamentar al PNL, insa nu exclude sa plece definitiv din formatiune. Deocamdata, cu Orban nu s-a solidarizat niciun parlamentar…

- Patrula de siguranța publica din cadrul Poliției mun. Radauți, a observat simbata noapte ieșind de pe str. Cuza Voda, un autoturism, care la vederea echipajului de poliție, a marit viteza de deplasare. Intrucat prezenta suspiciuni, s-a procedat la urmarirea autoturismului in cauza, pe strazile Ștefan…

- Duminca seara, de la 20:00, pe Antena 1, cele opt echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, vor continua traseul plin de provocari pe Drumul Imparaților. Cursa pentru imunitatea etapei a treia se va...

- Pilotul australian Jack Doohan (Trident), fiul campionului mondial de motociclism Mick Doohan, a castigat duminica ultima cursa de Formula 3 a sezonului 2021, care s-a disputat pe circuitul stradal de la Soci, in Rusia, transmite AFP. Doohan, 18 ani, la al patrulea succes in acest an, a trecut…

- Noua alianta americana in regiunea Asia-Pacific si recentul contract american pentru submarine cu Australia ar putea declansa o "cursa cu armament nuclear" in regiune, a considerat luni Coreea de Nord, relateaza France Presse. Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat…