Cursă de mașini, încheiată pe acoperișul unei case! Șoferul teribilist și pasagerii minori au scăpat ca prin minune Impactul a fost atat de puternic incat motorul a sarit la peste 25 de metri de locul accidentului, iar piesele din autoturism s-au impraștiat pe strada.Martorii au povestit ca mașina ar fi avut o viteza foarte mare, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Tot ei le-au spus oamenilor legii ca șoferul se intrecea cu o alta mașina.Cele patru persoane care se aflau in autoturism, trei minori și tanarul de 19 ani care conducea, au scapat cu viața ca prin minune. Ei au ajuns la spital cu mai multe contuzii, insa sunt in afara pericolului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

