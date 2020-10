Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Casiopeea organizeaza pana pe 3 octombrie 2020 (inclusiv) Saptamana Roz a luptei impotriva cancerului la san, un eveniment prin care iși propune sa colecteze fondurile necesare pentru achiziționarea de proteze mamare pentru femeile afectate de aceasta boala și sa incurajeze un stil de viața…

- FBI va conlucra mai strans cu agentiile de spionaj si companiile de internet, in cadrul unei noi strategii federale vizand combaterea piratilor informatici straini, transmite agentia Reuters, citand inalti responsabili ai FBI.

- Asociația OncoHelp marcheaza ziua mondiala a luptei impotriva cancerului la san – 1 octombrie. Lumini roz (culoarea speranței) vor „imbraca” cladirea Centrului de Oncologie OncoHelp, acolo unde sunt tratate mai multe feluri de cancer, timp de o saptamana.

- 1 octombrie, astazi, este ziua de lupta impotriva cancerului la san. In Romania, cancerul mamar este cel mai frecvent dintre toate afecțiunile oncologice la femei și reprezinta principala cauza de deces in urma bolii la femeile europene.

- In acest an, Fundația Renașterea va organiza in datele de 25, 26 și 27 septembrie cursa tradiționala „Race for the Cure Romania” de aceasta data in format digital, in premiera mondiala și in același timp cu 31 de state europene partenere.

- Tamar Braxton, sora artistei Toni Braxton, trece prin momente delicate in lupta ei cu depresia. Iubitul ei a solicitat, marți, instanței un ordin de protecție impotriva ei pentru violența domestica, noteaza site-ul ET. Potrivit dosarelor judecatorești, David Adefeso a depus cererea de restricție impotriva…

- Cursa pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva infectiei cu coronavirus a asmutit serviciile de informatii unele impotriva altora intr-o mare batalie spion contra spion. Potrivit unor fosti si actuali oficiali familiari cu eforturile de monitorizare, toate serviciile de spionaj din lume sunt cu ochii…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca a fost caștigat cel de-al doilea proiect din fonduri europene care vizeaza imbunatațirea capacitații de raspuns a spitalelor clujene la criza COVID-19.In valoare totala de 15.340.540,85 de lei, contractul de finanțare a fost semnat de catre Președintele Consiliului…