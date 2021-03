Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 79 de ani fusese operat la Spitalul din Constanța pentru boala sa cronica și intervenția fusese o reușita.Duminica dimineața, barbatul s-a sinucis, aruncandu-se de la etajul cinci al unitații medicale, conform Mediafax.Medicii care au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor nu au reușit…

- Copiii cu grave probleme medicale din Romania, aflati in sectii de Terapie Intensiva, spitale, camine sau acasa cu familii care nu cum sa-i mai ajute au o singura sansa - sa ajunga intr-un hospice cum este cel de la Sibiu, singurul din judet si printre putinele din tara, care pot asigura ingrijire permanenta.…

- Deși ediția 6633 Arctic Ultra 2021 a fost anulata din cauza pandemiei, Vlad Pop nu poate fi oprit. El va alerga 620 km din Cluj-Napoca pâna la Constanța, începând din 1 mai, luptând pentru copiii bolnavi de cancer. …

- Aproximativ 100 de angajați ai CFR, din toate ramurile feroviare, vor protesta, astazi, in fața Prefecturii Brașov. Sindicalistii din sistemul feroviar organizeaza miercuri, la Prefectura Brasov, un miting de pichetare, in intervalul orar 12.30 – 13.30. Mitingul de protest este fața de situația sistemului…

- Ultramaratonul de 620 de kilometri va avea startul pe 1 martie 2021. Voluntar Magic Camp, Vlad Pop este aproape de copiii care se confrunta cu probleme de sanatate. In 2019, clujeanul a castigat cursa de 193 de kilometri la 6633 Arctic Ultra, una dintre cele mai dure competitii din lume. Ultramaratonistul…

- Cea de-a opta tranșa de vaccin Pfizer/BioNTech ar urma sa fie distribuita in 3 puncte principale, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.De aici, vaccinul va fi transportat catre centrele de stocare, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa.De aici, dozele vor fi distribuite…

- Atletul clujean, Vlad Pop, va alerga 620 de km, cu gândul la 100 de copii diagnosticați cu cancer. Proiectul MagicEDU, prin care copiii bolnavi din țara vor beneficia de burse școlare lunare în valoare de 500 de lei, adunate prin donații, a fost…

- Numarul aplicarilor ajunge la 1,2 milioane, iar piața se reapropie de nivelul dinaintea pandemiei. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi locuri de munca in doar trei saptamani lucratoare, numarul de joburi apropiindu-se de cel inregistrat in luna ianuarie…