Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti, valabila in perioada 4-6 iulie 2023.Potrivit ANM, in urmatoarele 48 de ore, meteorologii arata ca se vor forma conditiile necesare pentru ploi, furtuni cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Vremea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca Bucurestiul a urcat 21 de pozitii intr-un raport anual al Economist Intelligence Unit privind cele "mai bune orase unde sa locuiesti". Capitala a totalizat 73.7 puncte, ajungand pe locul 99. Bucureștiul, alaturi de Stuttgart, este unul dintre…

- Cu nu mai puțin de patru ambarcațiuni ajunse la finish in timp regulamentar, echipa Team GB a fost marea caștigatoare a etapei de la Constanța, la finalul celor doua zile, reușind sa se impuna dupa o cursa in care nu a forțat motoarele și a așteptat greșelile celorlalte echipe. Pe locul 2 s-au clasat…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București și anunța ca pana luni dimineața in capitala vor fi averse și intensificari ale vantului.Prognoza speciala este in vigoare pana luni la ora 10.00, conform Mediafax. CITESTE SI 'In tot raul e și un bine!' - Un cireș a cazut la Cluj peste…

- Temperaturile maxime vor ajunge pana la 29 de grade, iar seara sunt posibile innorari accentuate și ploi, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa sambata de Administrația Naționala de Meteorologie.De sambata pana duminica la ora 10.00, in Capitala, cerul va fi variabil, cu innorari…

- LIVE VIDEO| Start in cursa pentru Trofeul Alba Iulia Super Rally 2023: Patru albaiulieni intra in competiție la Campionatul Național Super Rally LIVE VIDEO| Start in cursa pentru Trofeul Alba Iulia Super Rally 2023: Patru albaiulieni intra in competiție la Campionatul Național Super Rally Incepand cu…

- Vremea din București va trece de la temperaturi crescute de 24 de grade la ploi torențiale cu intensificarea vantului in urmatoarele ore. Anunțul a fost facut de Administrația Naionala de Meteorologie care a emis prognoza de astazi pentu Capitala. PROGNOZA SPECIALA PENTRU INTERVALUL 28.05.2023 ORA 12:00…

- Meteorologii anunța ca incepand de marți seara in București sunt așteptate averse insoțite de descarcari electrice și vant. Astfel, timp de 24 de ore, pana miercuri, ora 18.00, vremea rea va pune stapanire pe Capitala.