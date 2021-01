Cursa Blue Air care trebuia sa plece vineri seara din Bucuresti spre Madrid a fost amanata pentru sambata, la ora 20:30, aeroportul din capitala Spaniei fiind inchis din cauza conditiilor meteorologice, a declarat pentru AGERPRES Adela Catalina Bulic, PR manager Blue Air.



"Zborul nu va fi anulat. Acesta a fost reprogramat pentru ora 20:30 daca aeroportul din Madrid se va deschide. In cazul in care nu se va intampla acest lucru Blue Aur va asigura cazarea in Bucuresti pentru pasagerii acestei curse", a precizat reprezentatul Blue Air.



Pasagerii cursei Blue Air - Bucuresti-Madrid…