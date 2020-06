Royal Dutch Airlines anunța creșterea graduala a numarului de zboruri. Compania va opera 3.000 de zboruri in luna iulie. Ruta București–Amsterdam face parte din noul plan de zbor, incepand cu 17 iunie. Daca in perioada de varf a pandemiei KLM a operat intre 5 și 10% din totalul de zboruri, pana la finalul lunii iulie 2020, compania iși propune sa ajunga la 30% din totalul numarului de zboruri. Ruta București – Amsterdam este și ea inclusa in aceasta etapa a extinderii zborurilor, iar primul zbor este programat pe 17 iunie 2020. Zborurile vor fi operate zilnic incepand cu data de 17 iunie, in condiții…