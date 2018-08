Curs valutar: Zi proasta pentru leu - dolarul a facut un salt mare in fata, iar francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din ultimul an

Leul s-a depreciat, vineri, in fata euro si a dolarului, care a facut un salt destul de mare in fata. In plus, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din ultimul an.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6567 de lei/unitate, cu 0,3% mai mult fata de sedinta de joi.



Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0594 de lei/unitate, cu 1,39% mai mult fata de ziua precedenta.



Si francul elvetian a crescut vineri. Acesta a fost cotat la 4,0811 de lei, fata de joi cand a costat 4,0291 de lei. Acesta este cel mai mare nivel din 26 iulie 2017,…