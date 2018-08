Curs valutar: Zi buna pentru leu - dolarul ramane sub 4 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a depreciat, vineri, in fata euro si a dolarului, care a facut un salt destul de mare in fata. In plus, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din ultimul an. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6567 de lei/unitate, cu 0,3% mai mult fata de sedinta de joi.…

- Moneda nationala s-a depreciat usor, joi, in fata euro si dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6427 de lei/unitate, dupa ce miercuri a fost 4,6426 de lei. Dolarul american a crescut de asemenea, fiind cotat de BNR la 4,0039 de lei/unitate, fata de sedinta de miercuri…

- Leul s-a apreciat usor, vineri, in fata euro, si a scazut in comparatie cu dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6206 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de sedinta de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 3.9908 de lei/unitate, cu 0,27%…

- Moneda nationala s-a apreciat usor, joi, in fata euro, dar a scazut in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6217 de lei/unitate, scazand usor cu 0,8% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 3.9799 de lei/unitate,…

- Leul s-a apreciat usor, vineri, in fata euro, dar a scazut putin in comparatie cu dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6589 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de sedinta de joi. Dolarul american a crescut fiind cotat de BNR la 4,0064 de lei/unitate,…

- Dupa ce joi s-a inregistrat cel mai slab leu din istorie, la final de saptamana, apele se mai linistesc, iar euro scade usor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un euro la 4,6686 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de joi cand era cotat la 4,6695 lei. Amintim…

- Dupa ce marti a stagnat, euro a crescut miercuri, asa cum s-a intamplat si la inceputul saptamanii. Si dolarul a crescut azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6647 de lei/unitate, cu 0,13% mai mult fata de sedinta de marti. Si dolarul american a crescut, fiind…

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, in fata euro, dupa ce cateva zile la rand crescuse. In schimb, dolar a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6564 de lei/unitate, cu 0,11% mai mult fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de…