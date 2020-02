Curs valutar: Un nou maxim istoric pentru dolar, iar francul creste si el Leul mai domoleste din avantul euro, dar dolarul creste ajungand la un nou nivel record. Dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, francul elvetian continua sa se aprecieze si el in sedinta de azi.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7646 de lei/unitate, o scadere de 0,03% fata de sedinta anterioara.



Dolarul american revine pe crestere, fiind cotat de BNR la 4,3790 de lei/unitate, cu 0,30% mai mult fata de miercuri. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR, depasind vechiul record de 4,3692 lei, atins marti.



