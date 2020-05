Curs valutar: O zi buna pentru leu, in fata principalelor valute

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8242 lei pentru un euro, in scadere usoara, cu 0,03%, fata de nivelul de 4,8258 lei pentru un euro atins miercuri.



Maximul istoric atins de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost stabilit pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii aprilie 2020 a fost de 4,8342 lei pe unitate.



Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut cu 0,03%, de la nivelul de 4,4708 lei pe unitate atins miercuri la 4,4695 lei pe unitate. Pe…