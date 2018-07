Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, scrie news.ro.Miercuri, euro a scazut la 4,6616 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Cursul valutar din 20 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu principalele monede: euro, dolar și franc elvețian. Moneda naționala se apreciaza mirecuri in raport principalele valute: euro, dolar, leu, franc.

- Moneda nationala s-a apreciat, joi, in raport cu euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs de 4,6243 lei, in scadere cu 0,49 de bani (-0,11%) fata de cotatia din ziua anterioara, cand un euro valora 4,6292 lei. Potrivit BNR, leul a câştigat teren şi în faţa…

- Leul incheie saptamana pe un trend de depreciere in raport cu moneda unica europeana, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6303 lei, in crestere cu 0,07 bani (+0,02%) fata de cotatia anterioara, cand un euro valora 4,6296 lei. De asemenea, moneda nationala…

- CURS VALUTAR BNR 17 MAI 2018. Euro scade la 4,62 lei, fata de 4,63 lei, cursul BNR de ieri. Moneda europeana a atins pe 15 mai un nou minim al ultimelor patru luni in fata leului: 4,6283 lei/euro (15 ianuarie 2018: 4,6256 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 2 mai cea mai ridicata valoare in fata…

- CURSUL VALUTAR Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6348 lei/euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6397 lei. Totodata, leul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6490 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16 bani (0,03%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6474 lei.