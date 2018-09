Curs valutar. Leul, scădere importantă Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6478 lei pentru un euro, in crestere cu 0,43 bani fata de cel din sedinta anterioara (0,09%), cand moneda unica valora 4,6435 lei. In acelasi timp, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,9793 lei/dolar, mai mic cu 0,72 de bani (-0,18%) in comparatie cu cat se stabilise luni, respectiv 3,9865 lei/dolar. Potrivit BNR, cursul leu/franc a urcat cu 0,72 bani (0,17%), pana la o cotatie de 4,1386 lei, comparativ cu anuntul anterior, cand un franc elvetian valora 4,1314 lei. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

