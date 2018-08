Curs valutar: Leul incheie saptamana in usoara crestere fata de principalele valute Moneda nationala incheie saptamana bine si se apreciaza usor in fata principalelor valute.



Astfel, potrivit cursului valutar anuntat vineri de BNR un euro este cotat azi la 4.6569 lei, in scadere cu 0.04% fata de ziua precedenta.



Si dolarul scade usor, cu 0.21%, si valoreaza vineri 4.0889 lei.



La randul sau, francul elvetian se depreciaza de la 4.1247 lei pana la 4.1043 lei.



Totodata, lira sterlina a scazut de la 5.2037 lei pana la 5.1960 lei.



S-a ieftinit si gramul de aur si valoreaza azi la BNR 154,7175 lei.

Sursa articol si foto: business24.ro

