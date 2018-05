Curs valutar: Leul incepe luna prost si scade in fata principalelor valute

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,6548 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de la finalul saptamanii trecute. Vineri, euro era cotat la 4,6576 de lei/unitate. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6557 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6502 lei. Miercuri, leul s-a depreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6502 lei/euro, in scadere cu 0,2% fata de nivelul atins luni, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Luni, euro a scazut la 4,6594 lei. Marti, leul s-a apreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6620 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins miercuri, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Miercuri, euro a crescut la 4,6622 lei. Joi, leul s-a apreciat in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6592 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a crescut la 4,6597. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6598 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6590 lei, iar joi a scazut la 4,6581 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti, 4,6572 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge…