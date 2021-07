Stiri pe aceeasi tema

- Moneda europeana a atins miercuri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9283 lei/euro, mai mare cu 0,05 bani (+0,01%) fata de marti, cand un euro a fost cotat la 4,9278 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala…

- Banca Naționala a Romaniei a emis noul curs valutar, valabil de astazi, 9 iulie 2021. Din pacate, moneda euro a atins un nou maxim istoric, inregistrand 4,9281 lei. Ultimul maxim anunțat a fost atins pe 20 aprilie, fiind vorba despre 4,9279 lei pentru 1 euro.

- Pe parcursul sedintei de tranzactionare din 28 iunie 2021, in jurul orei 12:20, Bursa de la Bucuresti a spart, prin prisma nivelului indicelui principal BET, pragul de 12.000 de puncte si a ajuns astfel la un nou maxim istoric. Pe pietele europene, peisajul bursier este in rosu, respectiv…

- Indicii bursieri europeni au inchis marti la niveluri record, sustinuti de datele economice solide, investitorii fiind tot mai optimisti in privinta perspectivelor de redresare economica a regiunii, dupa criza coronavirusului, transmite CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a inchis in urcare…

- Marți, 20 aprilie 2021, moneda europeana intregistreaza un nou maxim istoric. Iata la ce suma au ajuns astazi principalele monede internaționale, in urma actualizarilor facute de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Noile cotații pentru euro, dolar și lira sterlina, in articolul de mai jos.

- Euro a atins marți un nou maxim istoric, la 4,9279 lei, dupa valoarea atinsa luni, de 4,9261 lei. Fața de cursul de luni, euro a crescut cu 0,04%, conform Mediafax. Citește și: ANRE INTRA PESTE companiile de energie electrica dupa ce le-a AMENDAT cu un milion de euro: MASURA de ultima ora…

- Euro a atins, marți, al doilea maxim istoric din aceasta saptamana, la 4,9279 lei, dupa valoarea atinsa luni de 4,9261 lei. Astfel, fața de cursul de luni, euro a crescut cu 0,04%. La inceputul lunii...

- Leul s-a depreciat, luni, cu 0,18 bani fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9261 lei/euro.