Curs valutar: Leul are parte de o zi de respiro Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7774 lei/euro, in scadere usoara fata de valoarea atinsa miercuri.



Pretul gramului de aur a scazut de la 218,2474 lei la 214,0005 lei. Miercuri, BNR a anuntat un nivel record al pretului aurului, atins in contextul in care Iranul a lansat marti noaptea un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani.



Cursul francului elvetian a scazut de la 4,4161 lei la 4,4160 lei. Miercuri, acesta a atins cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.



Sursa articol si foto: business24.ro

