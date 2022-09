Curs valutar - joi, 1 septembrie Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, joi, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Curs valutar - joi, 1 septembrie Alexandru Arșinel nu se mai intoarce la caminul de batrani: 'Starea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Curs valutar - joi, 1 septembrie Alexandru Arșinel nu se mai intoarce la caminul de batrani: '

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel nu se mai intoarce la caminul de batrani. Maestrul este internat acum la Terapie Intensiva, pe sectia de urologie a Institutului Fundeni din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Tom Holland, actorul Spider-Man, a anunțat ca se retrage din social media, deoarece considera ca aceasta poate fi „daunatoare" pentru sanatatea sa mintala, potrivit BBC, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Starea barbatului ranit dupa ce a fost lovit la cap de o piatra desprinsa dintr-o stanca in Cheile Bicazului este in continuare grava, dar stationara, medicii iesenii precizand ca este prea devreme pentru a vorbi de un prognostic favorabil, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Finanțatorul CFR a avut probleme de sanatate dupa ce clubul a pierdut cu Pyunik Erevan. Clujenii au fost eliminați și joaca in Conference League, iar in acest fel au pierdut sume considerabile de bani. Reprezentanții clubului, prin vocea președintelui Cristi Balaj, cat și a antrenorul Dan Petrescu,…

- Premierul italian Mario Draghi si-a informat joi colegii de cabinet ca urmeaza sa isi prezinte demisia, in cursul serii, presedintelui republicii, Sergio Mattarella, informeaza agentiile de presa internationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Analiștii financiari membri ai Asociației CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pentru orizontul de 6 luni cursul prognozat fiind este de 5,0402 lei pentru un euro și de 5,1125 lei pentru orizontul de 12 luni. Inflația este prognozata sa ajunga la 9,50%. Fii…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi extinsa cu inca 45 de zile, incepand cu 24 iunie 2022. Propunerea in acest sens a fost aprobata urmare a examinarii raportului privind necesitatea prelungirii starii de urgența, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidata…