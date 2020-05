Curs valutar: Euro scade, dar dolarul face un pas in fata Euro a scazut marti, fata de moneda nationala, in timp ce dolarul a facut un pas in fata.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8290 de lei, o scadere de 0,20% fata de luni.



Dolarul american a crescut pana la 4,4515 de lei, cu 0,62% mai mult decat ziua precedenta.



Si francul elvetian a crescut pana la 4,5892 de lei, fata de luni, cand a fost 4,5880 lei.



De asemenea, lira sterlina a crescut si a ajuns la 5,5397 de lei, fata de luni cand a atins cotatia de 5,5023 de lei.



Pretul gramului de aur a crescut.

Sursa articol si foto: business24.ro

