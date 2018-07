Curs valutar: Euro creste, iar aurul este la cel mai slab nivel din ultimul an

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, scrie news.ro.Miercuri, euro a scazut la 4,6616 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Euro a crescut, miercuri, dupa cateva zile de scadere. In crestere este si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6617 de lei/unitate, fiind cu 0,14% mai mare fata de marti. Dolarul american a crescut si el, fiind cotat de BNR la 4.0071 de lei/unitate, cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6611 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins joi. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,0267 lei la 4,0033 lei.…

- Dupa ce marti a stagnat, euro a crescut miercuri, asa cum s-a intamplat si la inceputul saptamanii. Si dolarul a crescut azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6647 de lei/unitate, cu 0,13% mai mult fata de sedinta de marti. Si dolarul american a crescut, fiind…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6399 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins marti, ajungand astfel la cel mai mare nivel din 9 mai pana in prezent. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de…

- Leul s-a depreciat, vineri, in fata celor mai importante monede. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6288 de lei/unitate, cu 0,10% mai mult fata de sedinta de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 3,9524 de lei/unitate, cu 0,24% mai mult fata…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6243 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins miercuri. CURS VALUTAR. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6563 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins vineri, in contextul in care alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro. Vineri, moneda nationala a continuat sa scada, iar euro a depasit 4,66 de lei.…