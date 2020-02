Curs valutar: Dolarul si aurul continua sa doboare record dupa record. Euro a ajuns la 4,78 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala. Dolarul a atins o noua valoare record, ca si pretul aurului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7748 de lei/unitate, o crestere de 0,11% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american…

- Euro creste, joi, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul american scade. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7790 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3384 de lei/unitate, cu 0,08%…

- Euro a scazut putin, marti, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a crescut. Francul elvetian a ajuns, in schimb, la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7787 de lei, cu 0,02% mai putin fata de luni. Dolarul…

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala, iar aurul ajunge la un maxim istoric fata de leu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7798 de lei/unitate, o crestere de 0,02% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut…

- Euro a crescut, marti, insesizabil in comparatie cu moneda nationala, iar dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7794 de lei, cu 0,01% mai mult fata de luni. Dolarul american a scazut pana la 4.2928 de lei, cu 0,15% mai putin decat ziua precedenta.…

- Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, in timp ce aurul a atins un nou record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7760 de lei/unitate, o scadere de 0,06% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a scazut si a ajuns…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7793 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de valoarea atinsa luni. Francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent. Aurul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele 2 luni si jumatate.…

- Euro a facut un mic pas in spate fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7781 de lei/unitate, mai putin cu 0.01% fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3425 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult…