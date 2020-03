Curs valutar: Dolarul a crescut cu aproape 2% fata de cotatia de ieri

Euro creste foarte putin, joi, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a urcat mai mult.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8440 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,8438 de lei/unitate.



In schimb, dolarul american a crescut puternic, fiind cotat de BNR la 4.4864 de lei/unitate, cu 0,08% mai mult fata de sedinta precedenta.



Si francul elvetian a crescut, joi, si a ajuns la 4,5934 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,5911 de lei/unitate.



Lira sterlina a scazut si a ajuns la 5,1647 lei, fata de 5,2799 lei,…