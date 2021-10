Stiri pe aceeasi tema

- Cotația leului moldovenesc crește in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marți, 12 octombrie, un curs de 20 de lei și 10 de bani pentru un euro, cu 5 bani mai putin decat ieri.

- Leul moldovenesc stagneaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru luni, 20 septembrie, un curs de 20 de lei și 76 de bani pentru un euro, la fel ca si saptamana trecuta.

- Moneda nationala a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9416 lei/euro, in crestere cu 0,30 bani (0,06%) fata de cotatia precedenta, de 4,9386 lei. Recordul anterior a fost consemnat in data de 2 septembrie…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 4 august, un curs de 21 de lei si 25 de bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Și dolarul american pierde un ban si este cotat astazi la 17 lei si 87 de bani.

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9183 lei, in crestere cu 0,12 bani (0,02%) fata de cotatia precedenta, de 4,9171 lei, arata Agerpres. Dolarul s-a apreciat, la randul sau, pana la valoarea de 4,1388 de lei, in…

- Moneda nationala s-a apreciat usor, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9241 lei, in scadere cu 0,06 bani (-0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9247 lei, arata Agerpres. De asemenea, leul a castigat teren si in fata dolarului american,…

- Moneda nationala s-a apreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9247 lei, in scadere cu 0,06 bani (-0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9253 lei, arata Agerpres. In schimb, dolarul s-a apreciat pana la valoarea de 4,1843 de lei, in crestere…

- Leul moldovenesc pierde teren in fața monedei europene. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 16 iulie, un curs de 21 de lei si 27 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.Dolarul american scade cu trei bani si e cotat la 17 lei si 99 de bani.