Curs valutar BNR, vineri, 31 martie. Ce cotații au euro și dolarul american la final de săptămână? Vineri, la ora 13.00, Banca Naționala a Romaniei (BNR) va emite ultimele date despre cotațiile valutare din aceasta saptamana. Cetațenii vor afla cat valoreaza un euro, un dolar american sau un gram de aur inainte de intrarea in weekend. Curs valutar BNR, vineri, 31 martie. Cotațiile pentru euro și dolarul american Pana dupa pranz, cand vom afla datele BNR, FANATIK va spune care este situația din prezent pe piața monetara interna. Joi, a fost ziua in care euro s-a apropiat la doar 0,0010 unitați de maximul istoric . S-a apreciat și francul elvețian. In schimb, lira sterlina și dolarul SUA au pierdut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

