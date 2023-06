Curs valutar BNR, vineri, 30 iunie. Cum vor evolua valorile valutelor internaționale la finalul acestei saptamani? Banca Naționala a Romaniei (BNR) va publica, la ora 13:00, noile cotații ale celor mai importante monede. Curs valutar BNR, vineri, 30 iunie. Aprecieri pentru euro și dolar Vom afla daca dolarul și moneda euro vor inregistra noi creșteri. Joi, 29 iunie, a fost o zi buna pentru cele doua valute care s-au apreciat fața de leu. De asemenea, francul elvețian a fost și el in creștere, cu o zi in urma. Conform datelor transmise de BNR, joi, moneda euro a fost in creștere cu 0.0061 fața…