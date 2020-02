Stiri pe aceeasi tema

- Euro sparge pragul de 4,8 lei la BNR, cel mai ridicat nivel din istorie. Dolarul și prețul aurului ating noi recorduri Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8026 lei/euro, in crestere cu 0,4% fata de valoarea atinsa joi, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat…

- Leul mai domoleste din avantul euro, dar dolarul creste ajungand la un nou nivel record. Dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, francul elvetian continua sa se aprecieze si el in sedinta de azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7646 de lei/unitate,…

- Euro si dolarul scad, joi, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7651 de lei/unitate, cu 0,24% mai putin fata de miercuri. Acesta este cel mai mic nivel din ultimele 2 luni, pentru euro, conform News.ro. Dolarul american a scazut,…

- Euro scade spre 4,77 lei. Francul elvetian, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7787 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa luni. În 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,04%, cel mai ridicat nivel din ultimele 5 saptamani, potrivit datelor publicate, marti, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro.Luni, ROBOR la 3 luni a urcat…

- Euro a facut un mic pas in spate fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7781 de lei/unitate, mai putin cu 0.01% fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3425 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7792 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de valoarea atinsa marti. Dolarul american a continuat sa creasca si a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni. Marti, euro a crescut la 4.7765 lei. Miercuri, euro a urcat…