Curs valutar BNR pentru 8 martie 2023. De ziua femeii cât plătim pentru un euro? Curs valutar BNR, 8 martie 2023. La cursul zilei de ieri BNR, pentru prima data dupa o lunga perioada, moneda europeana a ramas la același curs ca in ziua precedenta, in dreptul dolarului american s-a inregistrat o varieție negativa de 0,0148 unitați. De cealalta parte, lira sterlina a avut o variație negativa pe piața romaneasca

