Curs valutar BNR miercuri, 2 septembrie! Maxim istoric pentru euro

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8409 lei pentru un euro, in crestere cu 0,0016 lei fata de nivelul de 4,8393 lei pentru un euro atins marti. De asemenea, dolarul inregistreaza o crestere cu 0,0395 lei fata de ziua precedenta si ajunge la 4,0790 lei pe unitate.…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru miercuri, 2 septembrie, un curs de 19 lei si 95 de bani pentru un euro, cu 28 de bani mai mult decat ieri.

- Gramul de aur s-a scumpit cu 1,68 lei, ajungand la o cotatie de 260,8073 de lei, stabilind un nou maxim istoric. Vineri, Banca Nationala a Romaniei anuntase un curs de 259,1273 lei, potrivit curusului la zi publicat astazi de cursbnr.ro. Pentru moneda europeana, BNR a afisat un curs de 4,8351 lei pentru…

- Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 2,69 de lei (1,05%), pana la o cotatie de 258,8486 de lei, de la 256,1546 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand astfel, din nou, o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, miercuri, un curs de 4,8342 lei…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar pentru marți, 14 iulie 2020. Care sunt cotațiile monedelor de circulație internaționala – Euro, Dolar, Lira sterlina și care este evoluția Indicelui ROBOR? Curs valutar BNR pentru marți, 14 iulie 2020 Banca Naționala a Romaniei…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 3 iulie, un curs de 19 lei si 43 de bani pentru un euro, cu 18 bani mai mult decat ieri.Dolarul american creste cu patru bani și poate fi cumparat cu 17 lei si 22 de bani.

- Leul moldovenesc continua sa castige teren in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, doua iulie, un curs de 19 lei si 25 de bani pentru un euro, cu trei bani mai putin decat ieri.

- Moneda nationala s-a apreciat usor vineri in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8340 de lei, in scadere cu 0,18 bani (-0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,8358 de lei. In schimb, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, ajungand la 4,2713 lei pentru…