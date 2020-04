Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc s-a apreciat și mai mult fața de dolar și euro. Astfel, pe parcursul unei zile el a mai ciștigat de la dolarul american aproape 9,5 bani, iar de la moneda unica europeana – aproape 17 bani, transmite Noi.md. Banca Nationala a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 aprilie un curs oficial…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 10 aprilie un curs de 19 lei si 84 bani pentru un euro, cu 72 de bani mai puțin decat ieri.Dolarul american scade cu 24 de bani si a ajuns la valoarea de 18 lei si 27 de bani.

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar. Care sunt valorile pentru ziua de azi, 3 aprilie? Cat trebuie sa platim pentru un euro, dar și pentru restul monedelor de circulație internaționala?

- Euro si dolarul cresc, marti, fata de moneda nationala. Astfel, dolarul inregistreaza o noua valoare record, ca si aurul, care ajunge si el la cel mai mare nivel. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7800 de lei, cu 0,11% mai mult fata de luni. Dolarul american a…

- Leul mai domoleste din avantul euro, dar dolarul creste ajungand la un nou nivel record. Dupa ce miercuri a atins cel mai mare nivel din ultimii 5 ani, francul elvetian continua sa se aprecieze si el in sedinta de azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7646 de lei/unitate,…

- Euro si dolarul scad, joi, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7651 de lei/unitate, cu 0,24% mai putin fata de miercuri. Acesta este cel mai mic nivel din ultimele 2 luni, pentru euro, conform News.ro. Dolarul american a scazut,…

- CHISINAU, 1 feb – Sputnik. Leul moldovenesc continua sa se aprecieze in raport cu toate principalele valute de referința. Astfel, Banca Naționala a stabilit pentru 1 februarie un curs de 19,29 de lei pentru un euro, in scadere cu 4 bani in comparație cu ziua de joi. Un dolar american va fi…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 30 ianuarie, un curs de 19 lei si 33 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai putin decat ieri. Valoarea dolarului american scade cu patru bani, pana la 17,57 lei.