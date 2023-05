Curs valutar BNR, luni, 15 mai. Primele cotații ale acestei saptamani sunt așteptate de la Banca Naționala a Romaniei, incepand cu ora 13:00. Pana atunci, putem sa aruncam o privire pe evoluția leului in fața principalelor valute de pe piața financiara, din cursul saptamanii trecute. Curs BNR, luni, 15 mai. Leul pierde teren in fața euro Vineri, leul a continuat sa se devalorizeze fața de euro , o tendința inceputa miercuri, dupa cateva zile in care moneda naționala se mai intarise. Euro a incheiat saptamana la valoarea de 4,9325 lei, fața de miercuri cand ajunsese sa coste 4.9221 lei. In doua…