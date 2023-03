Noul curs valutar al BNR va fi emis joi, 30 martie, la ora 13.00. Vom afla cu cat se vand moneda euro, dolarul din SUA, francul din Elveția sau lira sterlina in penultima zi a saptamanii. Curs valutar BNR, joi, 30 martie. Cu cat se vand euro și dolarul american Pana la ora obișnuita de cotație, FANATIK va ține la curent cu valorile celor mai importante valute din ziua anterioara. La mijlocul saptamanii, doar lira sterlina a avut o evoluție pozitiva in raport cu leul romanesc. Moneda euro, dolarul american și francul elvețian s-au devalorizat. In schimb, gramul de aur și-a revenit. Dupa ce a pierdut…