Curs valutar BNR azi, 7 septembrie: leul se depreciaza in raport cu moneda unica europeana, dar creste fata de dolar

Stiri pe aceeasi tema

- Leul s-a depreciat astazi, 05 septembrie, in raport cu moneda unica europeana, inregistrand o scadere de 0,10% fata de valoarea consemnata in sedinta anterioara cand acesta scazuse cu 0,12%. In ceea ce priveste paritatea dolar/leu, moneda noastra se...

- Leul continua sa se aprecieze pentru a doua sedinta consecutiva in raport cu moneda unica europeana, inregistrand o scadere de 0,12% fata de valoarea inregistrata anterior. Lucrurile nu stau insa la fel si in ceea ce priveste paritatea dolar/leu,...

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 10 de bani, cu 11 bani mai mult decat ieri. Valoarea dolarului a crescut cu sase bani si este vandut cu 16 lei si 74 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 18 lei și 91 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai mult decat joi. Dolarul a crescut cu doi bani si este vandut cu 16 lei si 63 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi, 31 iulie, un curs de 19 lei si 36 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat ieri.Cotația dolarului american a scazut cu doi bani si este de 16 lei si 57 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 12 iulie, un curs oficial de 19 lei si 53 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru vineri, astazi, un curs oficial de 19 lei si 61 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat la sfarsitul saptamanii trecute.

- Cursul valutar din11 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in scadere in raport cu euro, dar se apreciaza fața de lira, franc elvețian, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala.