Curs valutar azi, 29 octombrie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7567 lei/euro, 4,2927 lei/dolar, 5,5064 lei/lira sterlina, 4,3111 lei/franc elvetian. Dolarul este in continua crestere, in timp ce ROBOR este in scadere.