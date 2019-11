Euro este in mare creștere! Astfel, moneda europeana atinge un nou prag istoric, iar specialiștii susțin ca va fi in continua creștere și se va ajunge la noi recorduri. Ieri, Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul de referința pentru euro și s-a atins un prag istoric, dar se pare ca de la o zi la alta, moneda europeana este intr-o continua ascensiune, din pacate pentru oamenii care au de platit rate in euro și care vor fi nevoiți sa scoata mai mult din buzunar.